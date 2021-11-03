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Кабмин Шмыгаля переформатировали — министры проигнорировали рассмотрение отставок в Раде
Кабмин Шмыгаля переформатировали — министры проигнорировали рассмотрение отставок в Радеhttps://racurs.ua/n162532-kabmin-shmygalya-pereformatirovali-ministry-proignorirovali-rassmotrenie-otstavok-v-rade.htmlРакурс
3 ноября Верховная Рада рассмотрела представление об отставке пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля. В рамках переформатирования Кабмина часть из них будет переназначена на новые должности, а часть покинет правительство.
Сегодня на пленарном заседании парламент практически без обсуждения уволил:
- первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко (он подал заявление об отставке 2 ноября);
- вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова (подал заявление 1 ноября, его кандидатура предложена на должность министра обороны);
- вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского (подал заявление 1 ноября);
- министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского (подал заявление 19 октября);
- министра обороны Андрея Тарана (подал заявление 2 ноября).
Все министры были отправлены в отставку подавляющим большинством голосов присутствующих в зале нардепов. Отметим, что отчитаться о работе и ответить на вопросы нардепов в парламент пришел только Резников.
Дома теперь уже у бывшего министра экономики Алексея Любченко Антикоррупционное бюро утром 3 ноября провело обыски. Следственные действия сегодня также были проведены и в самом Министерстве экономики.
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