Кабмин Шмыгаля переформатировали — министры проигнорировали рассмотрение отставок в Раде

https://racurs.ua/n162532-kabmin-shmygalya-pereformatirovali-ministry-proignorirovali-rassmotrenie-otstavok-v-rade.html

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3 ноября Верховная Рада рассмотрела представление об отставке пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля. В рамках переформатирования Кабмина часть из них будет переназначена на новые должности, а часть покинет правительство.

Сегодня на пленарном заседании парламент практически без обсуждения уволил:

первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко (он подал заявление об отставке 2 ноября);

вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова (подал заявление 1 ноября, его кандидатура предложена на должность министра обороны);

вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского (подал заявление 1 ноября);

министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского (подал заявление 19 октября);

министра обороны Андрея Тарана (подал заявление 2 ноября).

Все министры были отправлены в отставку подавляющим большинством голосов присутствующих в зале нардепов. Отметим, что отчитаться о работе и ответить на вопросы нардепов в парламент пришел только Резников.

Дома теперь уже у бывшего министра экономики Алексея Любченко Антикоррупционное бюро утром 3 ноября провело обыски. Следственные действия сегодня также были проведены и в самом Министерстве экономики.