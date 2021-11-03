График проведения ВНО в 2022 году обнародовали педагоги. Фото: pravda.com

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Ракурс

Календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2022 года утвердило Министерство образования и науки Украины.

Приказ предусматривает, что регистрация лиц для участия в ВНО продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся, слушателей и студентов для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО до 1 марта 2022 года. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Отмечается, что до 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Результаты основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 30 июня.

Напомним, на внешнее независимое оценивание в 2021 году зарегистрировались почти 389 тыс. 710 абитуриентов, которые должны пройти более 1,5 млн тестов. По количеству зарегистрированных участников лидером стал Киев — более 33 тыс. человек.