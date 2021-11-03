80% госпитализированных становятся кислородозависимыми

https://racurs.ua/n162533-80-gospitalizirovannyh-stanovyatsya-kislorodozavisimymi.html

Ракурс

Уровень заполненности «ковидных» больниц в Украине озвучил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

На сегодняшний день в «ковидных» отделениях больниц занято 70% коек (51,6 тыс. коек с подведенным кислородом 48,6 тыс.). Занято 69% мест в палатах интенсивной терапии (3,6 тыс.), — написал нардеп-слуга в Фейсбук.

Он также отметил особо напряженную ситуацию со снабжением кислорода в «ковидные» больницы.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, 80% госпитализированных становятся кислородозависимыми, потребность в кислороде по сравнению с весенней волной коронавирусной болезни выросла в пять-шесть раз, — добавил Радуцкий.

Напомним, за прошедшие сутки от коронавируса умерли 720 человек. Приблизительно столько же, по данным СМИ, сегодня собрались на митинг против вакцинации. По состоянию на утро 3 ноября в Украине обнаружили 23 тыс. 393 новых больных COVID-19, в больницы попали 5 тыс. 935 человек. Как сообщает Министерство здравоохранения, 93,2% госпитализированных в конце октября — не были вакцинированы.