Украинскую вакцину от коронавируса тестируют на польских мышах. Фото: depositphotos

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Украинская вакцина от коронавируса уже проходит тестирование на мышах. Испытания проходят в польской лаборатории.

Препарат был разработан учеными во Львове, однако в Украине нет нужных лабораторных мощностей и опыта сертификации. Об этом заявил глава Львовского института биологии клеток Андрей Сибирный, сообщает «Радио Свобода».

На разработку вакцины украинские ученые получили 10 млн грн гранта. Исследователи сумели получить продуценты белков вируса на дрожжах, то есть в организм человека не будут вводить саму клетку вируса.

Сейчас вакцину тестируют на обычных мышах в Гданьске, результаты исследования станут известны через две-три недели.

Далее ученые планируют провести эксперименты на мышах, организм которых генетически модифицирован и уязвим к человеческому коронавирусу.

Этот эксперимент планируют проводить в лаборатории Кракова. В случае успешных результатов на мышах вакцину еще предстоит протестовать на приматах и ​​людях.

Напомним, что клинические испытания препарата Pfizer проходили с нарушениями. Создатели вакцины фальсифицировали данные, раскрывали личности добровольцев и утаивали негативные побочные эффекты.

Источник:«Радио Свобода»