Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук. Фото:

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Юрий Камельчук, народный депутат от «Слуги народа, который выступает против вакцинации от коронавируса, готов делать ПЦР-тесты раз в три дня за свой счет.

По словам парламентария, тест по 800 грн раз в три дня существенно не повлияет на его финансовое положение, потому что у него «есть сбережения за много лет предпринимательской деятельности». Об этом Камельчук заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, трансляция шла на канале «Украина 24».

ПЦР-тест — и все. Буду делать за свой счет. Все в порядке. Я уверен, что смогу справиться с этой ситуацией, — отметил нардеп.



Напомним, 2 ноября Верховная Рада приняла постановление, что в парламент народных депутатов будут пускать только с COVID-документами. Такие правила начнут действовать не позднее середины ноября.

А 3 ноября под Радой стартовал митинг антивакцинаторов, перекрывающих центральные улицы Киева. Люди стоят под зданием парламента с плакатами против вакцинации от коронавируса и против «принудительной медицины».