Антивакцинаторов не пустили на протест из-за отсутствия COVID-документов

https://racurs.ua/n162530-antivakcinatorov-ne-pustili-na-protest-iz-za-otsutstviya-covid-dokumentov-video.html

Ракурс

На протест антивакцинаторов в Киеве, которые собрались 3 ноября возле Верховной Рады, не смогли приехать участники из Ивано-Франковска — их не пустили в столицу из-за отсутствия COVID-сертификатов.

Как пишут местные СМИ, полиция не пустила автобус с 30−35 пассажирами на так называемый марш антивакцинаторов. Правоохранители остановили автобус около 22:00 2 ноября.

После словесных споров с полицией антивакцинаторы разошлись. Однако никакого протокола или предписания за нарушение правил карантина полицейские не составляли.

Водитель автобуса при появлении полицейских сразу отказался везти антивакцинаторов, он не смог подтвердить, все ли его пассажиры имеют «ковод"-сертификаты. Событие произошло в районе народного дома «Княгинин».

Напомним, под Верховной Радой 3 ноября проходит митинг антивакцинаторов. Участники акции перекрывали центральные улицы Киева и держали плакаты против вакцинации от коронавируса и «принудительной медицины». Основные требования — отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и соблюдение прав людей.