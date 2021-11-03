3 млн грн ежемесячно – выпуск фиктивных ковид-справок поставили на конвейер. Фото: МВД

https://racurs.ua/n162527-3-mln-grn-ejemesyachno-vypusk-fiktivnyh-kovid-spravok-postavili-na-konveyer.html

Ракурс

Фальшивые ковид-сертификаты стали распространенным явлением в Украине. Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, ежемесячно «производивших» 1 тыс. фейковых свидетельств о вакцинации.

Кроме сертификатов, они также продавали отрицательные ПЦР-тесты. Этот «бизнес» приносил им больше 3 млн грн в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Правоохранители установили, что фигуранты подыскивали «клиентов» на территории Львовской и Запорожской областей. Один международный сертификат стоил 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест — 600 грн.

Поддельные COVID-документы «дельцы» отправляли «клиентам» через почтовые отделения, а денежные средства получали на собственные банковские карты.

При проведении следственных действий правоохранители обнаружили поддельные международные свидетельства о вакцинации от COVID-19, бланки отрицательных ПЦР-тестов и черновую бухгалтерию. Продолжается досудебное следствие, злоумышленникам грозит до семи лет за решеткой.

Напомним, Нацполиция зарегистрировала почти 870 уголовных производств по фактам мошенничества и подделки COVID-документации.