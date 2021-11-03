Кто заблокировал выступление Зеленского в Глазго, назвал Кулеба

https://racurs.ua/n162528-kto-zablokiroval-vystuplenie-zelenskogo-v-glazgo-nazval-kuleba.html

Ракурс

Почему президент Владимир Зеленский не успел на свое выступление в рамках климатической конференции СOP26 в Глазго, рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, глава государства в настоящее время вел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В это время проходила встреча президента с госсекретарем Энтони Блинкеном. И поскольку она была очень предметной и длительной, они проговорили очень многое, то банально просто плавающий график не позволил нам вовремя попасть в зал, — объяснил Кулеба.

Он также добавил, что разговор Зеленского и Блинкена был «чрезвычайно полезным и чрезвычайно доверительным». По мнению Кулебы, скандал в связи с опозданием Зеленского раздули российские пропагандисты.

Кто начал разгонять историю о том, что вроде бы скандал, президента Украины не было на заседании, когда Джон Керри его вел и объявил выступление Украины? Это начали делать российские медиа… Давайте не вестись на все эти российские вбросы и на все их провокации, — подчеркнул главный дипломат Украины.



Он отметил, что ничего чрезвычайного не произошло, а речь шла об обычном «организационном моменте».