Ракурсhttps://racurs.ua/
Поправка на турборежим — Рада изменила уже проголосованный закон об олигархах
Поправка на турборежим — Рада изменила уже проголосованный закон об олигархахhttps://racurs.ua/n162517-popravka-na-turborejim-rada-izmenila-uje-progolosovannyy-zakon-ob-oligarhah.htmlРакурс
Закон об олигархах снова вынесли на рассмотрение парламента. В этот раз в Раде устраняли несогласованности в текстах принятых ранее документов.
В частности, 3 ноября народные избранники рассмотрели закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).
В зале сегодня проголосовали за то, что на рассмотрение СНБО вопрос о признании гражданином олигархом могут выносить Кабмин, Антимонопольный комитет, член СНБО, НБУ и СБУ.
О том, что законопроект № 5599 (об олигархах) придется переголосовать, заявляли еще в сентябре, когда его только скандально приняли.
Раде пришлось исправлять юридическую коллизию, поскольку нардепы монобольшинства и нескольких групп одновременно учли три противоречащих друг другу правки. Поэтому сегодня нардепы переголосовали положения ст. 5 закона, которая регламентирует механизм объявления гражданина олигархом.
Кроме того, Рада поручила спикеру Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать исправленный текст закона (за — 252 голоса).
.