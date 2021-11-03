Поправка на турборежим — Рада изменила уже проголосованный закон об олигархах

https://racurs.ua/n162517-popravka-na-turborejim-rada-izmenila-uje-progolosovannyy-zakon-ob-oligarhah.html

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Закон об олигархах снова вынесли на рассмотрение парламента. В этот раз в Раде устраняли несогласованности в текстах принятых ранее документов.

В частности, 3 ноября народные избранники рассмотрели закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

В зале сегодня проголосовали за то, что на рассмотрение СНБО вопрос о признании гражданином олигархом могут выносить Кабмин, Антимонопольный комитет, член СНБО, НБУ и СБУ.

О том, что законопроект № 5599 (об олигархах) придется переголосовать, заявляли еще в сентябре, когда его только скандально приняли.

Раде пришлось исправлять юридическую коллизию, поскольку нардепы монобольшинства и нескольких групп одновременно учли три противоречащих друг другу правки. Поэтому сегодня нардепы переголосовали положения ст. 5 закона, которая регламентирует механизм объявления гражданина олигархом.

Кроме того, Рада поручила спикеру Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать исправленный текст закона (за — 252 голоса).