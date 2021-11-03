Предельные цены на бензин повысило Минэкономики. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n162539-predelnye-ceny-na-benzin-povysili-v-ukraine.html

Ракурс

Предельные цены на бензин и дизель в Украине на начало ноября утвердило Министерство экономики.

Средняя стоимость бензинов составляет 28,40 грн/литр, а дизельного топлива — 24,90 грн/литр. Из этих сумм высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС на начало ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 33,40 грн за литр, а дизеля — 31,90 грн за литр. По сравнению с ценами октября средняя цена на бензин выросла на 20 копеек, а стоимость дизтоплива снизилась на 17 копеек.

Как известно, Минэкономики определяет среднюю стоимость дизеля и бензина на основании расчетов «Нафтогаза», проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат 27 долл. за тонну на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономическим договорам.

Напомним, в сентябре цены на бензин и дизельное топливо в Украине достигли психологической отметки, поскольку сетевые операторы повысили стоимость на 20−50 копеек за литр.