Протесты в Польше. Фото: AP

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Женщина погибла в Польше из-за отказа медиков делать ей аборт.

Пациентку госпитализировали на 22 неделе беременности из-за отхождения околоплодных вод. В больнице медики подтвердили диагноз и врожденные пороки плода. Плод погиб, у женщины начался септический шок и через сутки она умерла. У нее остались муж и дочь. Женщина погибла еще в сентябре, но общественности стало известно об этом только сейчас. Об этом сообщает The Associated Press.

По словам адвоката погибшей, женщина рассказала родственникам о том, что врачи не стали прерывать беременность, заняв выжидательную позицию. Медики воздерживались от экстренного аборта до момента смерти плода. Защита подчеркивает, что медики действовали в соответствии с новыми законодательными нормами, поскольку в Польше запрещено проводить аборт в случае неизлечимой болезни плода до его гибели. При этом прерывать беременность допустимо, если есть угроза жизни и здоровью матери. Медики уверяют, что все решения принимались с учетом правовых положений и стандартов поведения.

Активисты утверждают, что погибшая стала первой жертвой закона об абортах. По всей Польше вспыхнули протесты. Но сторонники нового законодательства заявляют, что нет доказательств тому, что женщина погибла именно из-за новых правил.

Напомним, в 2020 году Верховный суд Польши признал неконституционным положение закона об абортах, что позволяет прерывать беременность в случае врожденных пороков плода. Это решение возмутило многих поляков, поэтому по всей Польше прошлой осенью начались многотысячные протесты. Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что готов присоединиться к работе над компромиссным решением против которого не будут протестовать.

Источник: The Associated Press