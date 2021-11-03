Новую фейковую «Дію» создал 17-летний харьковчанин

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Ракурс

«Дія», государственное онлайн-приложение, пользуется популярностью у хакеров. Киберполиция задержала 17-летнего харьковчанина, который не просто подделал «Дію», но и создал крупнейший канал распространения подделки.

На его Телеграмм-бот и канал, которые уже заблокированы, были подписаны более 20 тыс. человек, — цитирует главу Нацполиции Игоря Клименко пресс-служба Министерства внутренних дел.

Доступ к фейковой «Діє" стоил 200 грн. Еще за 300 грн там можно было оформить поддельный сертификат о вакцинации COVID-19. Также за 100 грн юный хакер помогал сделать фальшивое водительское удостоверение.

По словам Клименко, данные пользователей хранились на сервере, который генерировал имитирующую веб-страницу приложения «Дія», и там можно было изменять любую информацию о себе. Также веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования демонстрировал даже страницу его успешной валидации.

Это отличная работа юного хакера… Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, и должен понести соответствующее наказание, — подытожил правоохранитель.

Напомним, 27 октября Киберполиция в сотрудничестве с представителями Минцифры разоблачили 21-летнего мужчину, который самостоятельно разработал приложение для смартфонов. По дизайну оно было идентично сервису «Дія».