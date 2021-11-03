Все требуют кислорода— в Киеве допускают нехватку коек с ИВЛ, скриншот видео

https://racurs.ua/n162536-vse-trebuut-kisloroda-v-kieve-dopuskaut-nehvatku-koek-s-ivl-video.html

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Городские больницы Киева ежесуточно используют от 35 до 45 т кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны коронавируса.

Кислород в столице пока есть, потому что медики заключили предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку.

Впрочем, в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, — а сегодня койки с кислородом в столице заполнены почти на 75% - специалисты не исключают, что может возникнуть проблема недостатка кислорода, — написал на своей странице в Фейсбук мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве сегодня из 6 тыс. 50 коек, подготовленных для лечения больных коронавирусом, 88% оснащены системой подачи кислорода.

Врачи рассказали, что в медучреждения поступают кислородозависимые больные. Главный врач Киевской городской клинической больницы № 12 Таисия Лобода рассказала, что один пациент использует до 15 л кислорода в час.

Сначала больные могут в нем и не нуждаться, но впоследствии болезнь прогрессирует и медики переводят и их на ИВЛ. Одно медучреждение, в котором выздоравливают больные коронавирусом, может потреблять до 6,5 т кислорода в сутки.

Напомним, что, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, 80% госпитализированных становятся кислороднозависимыми, потребность в кислороде по сравнению с весенней волной коронавирусной болезни выросла в пять-шесть раз.