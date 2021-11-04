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В «Буковель» будут пускать туристов с ковид-сертификатамиhttps://racurs.ua/n162569-v-bukovel-budut-puskat-turistov-s-kovid-sertifikatami.htmlРакурс
В Ивано-Франковской области, где расположен горнолыжный курорт «Буковель», усиливают карантин — по решению техногенно-экологической региональной комиссии на курорты будут пускать посетителей, у которых есть:
- сертификат о полном курсе вакцинации;
- отрицательный тест ПЦР, действующий 72 часа;
- справка об излечении от коронавируса.
Кроме того, правоохранители и Госпотребслужба усилят контроль за соблюдением карантина в области.
3 ноября на Прикарпатье выявили 1 тыс. 214 новых случаев коронавируса.
Напомним, что в прошлый зимний туристический сезон «Буковель» попал в несколько скандалов, которые касались несоблюдения карантинных норм. Фактически курорт закрыли на локдаун только к концу туристического сезона.
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