https://racurs.ua/n162569-v-bukovel-budut-puskat-turistov-s-kovid-sertifikatami.html

Ракурс

В Ивано-Франковской области, где расположен горнолыжный курорт «Буковель», усиливают карантин — по решению техногенно-экологической региональной комиссии на курорты будут пускать посетителей, у которых есть:

сертификат о полном курсе вакцинации;

отрицательный тест ПЦР, действующий 72 часа;

справка об излечении от коронавируса.

Кроме того, правоохранители и Госпотребслужба усилят контроль за соблюдением карантина в области.

3 ноября на Прикарпатье выявили 1 тыс. 214 новых случаев коронавируса.

Напомним, что в прошлый зимний туристический сезон «Буковель» попал в несколько скандалов, которые касались несоблюдения карантинных норм. Фактически курорт закрыли на локдаун только к концу туристического сезона.