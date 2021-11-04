Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

В «Буковель» будут пускать туристов с ковид-сертификатами

4 ноя 2021, 08:56
999

В Ивано-Франковской области, где расположен горнолыжный курорт «Буковель», усиливают карантин — по решению техногенно-экологической региональной комиссии на курорты будут пускать посетителей, у которых есть:

  • сертификат о полном курсе вакцинации;
  • отрицательный тест ПЦР, действующий 72 часа;
  • справка об излечении от коронавируса.

Кроме того, правоохранители и Госпотребслужба усилят контроль за соблюдением карантина в области.


3 ноября на Прикарпатье выявили 1 тыс. 214 новых случаев коронавируса.

Напомним, что в прошлый зимний туристический сезон «Буковель» попал в несколько скандалов, которые касались несоблюдения карантинных норм. Фактически курорт закрыли на локдаун только к концу туристического сезона.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров