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На курорти Прикарпаття пускатимуть лише туристів із ковід-сертифікатами
У «Буковель» пускатимуть туристів із ковід-сертифікатамиhttps://racurs.ua/ua/n162569-u-bukovel-puskatymut-lyshe-turystiv-iz-kovid-sertyfikatamy.htmlРакурс
На Івано-Франківщині, де розташований гірськолижний курорт «Буковель», посилюють карантин — за рішенням техногенно-екологічної регіональної комісії на курорти будуть пускати відвідувачів, у яких є:
- сертифікат про повний курс вакцинації;
- негативний тест ПЛР, що діє 72 години;
- довідка про одужання від коронавірусу.
Окрім цього, правоохоронці та Держспоживслужба посилять контроль за дотриманням карантину в області.
3 листопада на Прикарпатті виявили 1 тис. 214 нових випадків коронавірусу.
Нагадаємо, що минулого зимового туристичного сезону «Буковель» потрапив у декілька скандалів, які стосувалися недотримання карантинних норм. Фактично курорт закрили на локдаун тільки під кінець туристичного сезону.
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