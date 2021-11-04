На курорти Прикарпаття пускатимуть лише туристів із ковід-сертифікатами

https://racurs.ua/ua/n162569-u-bukovel-puskatymut-lyshe-turystiv-iz-kovid-sertyfikatamy.html

Ракурс

На Івано-Франківщині, де розташований гірськолижний курорт «Буковель», посилюють карантин — за рішенням техногенно-екологічної регіональної комісії на курорти будуть пускати відвідувачів, у яких є:

сертифікат про повний курс вакцинації;

негативний тест ПЛР, що діє 72 години;

довідка про одужання від коронавірусу.

Окрім цього, правоохоронці та Держспоживслужба посилять контроль за дотриманням карантину в області.

3 листопада на Прикарпатті виявили 1 тис. 214 нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, що минулого зимового туристичного сезону «Буковель» потрапив у декілька скандалів, які стосувалися недотримання карантинних норм. Фактично курорт закрили на локдаун тільки під кінець туристичного сезону.