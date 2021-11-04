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Ракурс
На курорти Прикарпаття пускатимуть лише туристів із ковід-сертифікатами

У «Буковель» пускатимуть туристів із ковід-сертифікатами

4 лис 2021, 08:56
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На Івано-Франківщині, де розташований гірськолижний курорт «Буковель», посилюють карантин — за рішенням техногенно-екологічної регіональної комісії на курорти будуть пускати відвідувачів, у яких є:

  • сертифікат про повний курс вакцинації;
  • негативний тест ПЛР, що діє 72 години;
  • довідка про одужання від коронавірусу.

Окрім цього, правоохоронці та Держспоживслужба посилять контроль за дотриманням карантину в області.


3 листопада на Прикарпатті виявили 1 тис. 214 нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, що минулого зимового туристичного сезону «Буковель» потрапив у декілька скандалів, які стосувалися недотримання карантинних норм. Фактично курорт закрили на локдаун тільки під кінець туристичного сезону.

Джерело: Ракурс


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