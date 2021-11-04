Голодуючий Саакашвілі втратив 10% ваги, його стан погіршується

Михайло Саакашвілі, фото: «Фокус»

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Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії та український політичний діяч, який продовжує голодувати у грузинській в’язниці, вже втратив 10% своє ваги і стан його здоров’я погіршується.

Про це заявив особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, який ввечері 3 листопада відвідав політика у в’язниці, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Медик наголошує, що така значна втрата ваги Саакашвівлі є дуже небезпечною.

За словами Кіпшидзе, 3 листопада були отримані результати тестів стану здоров’я Саакашвілі.

За висновками лікарів консиліуму, вони погіршилися в порівнянні з попереднім консиліумом, що відбувся тиждень тому. Він скаржиться на прискорене серцебиття. Небезпечна ситуація може виникнути будь-якої хвилини, — зазначив медик.

Наступний консиліум відбудеться 5 листопада.

Саакашвілі заявляє, що знову продовжує голодування, не збирається приймати їжу, і чекає на зустріч з лікарями. Слабкість посилюється, морально він дуже бадьорий, — цитує адвоката Саакашвілі Георгія Гелхаурі видання «Грузія Онлайн». — Слабкість проявляється утрудненням фізичного пересування, є набряклість кінцівок.



Саакашвілі, який у Грузії є фігурантом кількох кримінальних справ, таємно прибув до країни 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі і наразі він перебуває у в’язниці в місті Руставі.

Джерело: «Інтерфакс-Україна», «Грузія Онлайн»