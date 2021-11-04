Голодающий Саакашвили потерял 10% веса, его состояние ухудшается

Михаил Саакашвили, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n162568-golodauschiy-saakashvili-poteryal-10-vesa-ego-sostoyanie-uhudshaetsya.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и украинский политический деятель, который продолжает голодовку в грузинской тюрьме, уже потерял 10% своего веса и состояние его здоровья ухудшается.

Об этом заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, который вечером 3 ноября посетил политика в тюрьме. сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Медик подчеркивает, что столь значительная потеря веса Саакашвили очень опасна.

По словам Кипшидзе, 3 ноября были получены результаты тестов по состоянию здоровья Саакашвили.

По заключению врачей консилиума, они ухудшились по сравнению с прежним консилиумом, состоявшимся неделю назад. Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту, — отметил медик

Следующий консилиум состоится 5 ноября.

Саакашвили заявляет, что опять продолжает голодовку, не собирается принимать еду, и ожидает встречи с врачами. Слабость усиливается, морально он очень бодр, — цитирует адвоката Саакашвили Георгия Гелхаури издание «Грузия Онлайн». — Слабость проявляется затруднением физического передвижения, есть отечность конечностей.



Саакашвили, являющийся в Грузии фигурантом нескольких уголовных дел, тайно прибыл в страну 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и в настоящее время находится в тюрьме в городе Рустави.

Источник: «Интерфакс-Украина», «Грузия Онлайн»