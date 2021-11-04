COVID-19 за добу - новий рекорд інфікувань, 700 смертей і 5,5 тис. госпіталізацій

https://racurs.ua/ua/n162570-covid-19-za-dobu-novyy-rekord-infikuvan-700-smertey-i-5-5-tys-gospitalizaciy.html

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Коронавірус в Україні 3 листопада виявили у 27 тис. 377 громадян. Це новий рекорд випадків COVID-19 від початку епідемії.

Зокрема, захворіли 1 тис. 787 дітей та 426 медпрацівників.

Також за минулу добу до лікарень привезли 5 тис. 472 особи, померли 699 пацієннтів.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже понад 3 млн осіб, а кількість летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби перевищила 70 тис.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 836), Дніпропетровській (2 тис. 254), Одеській (1 тис. 899), Харківській (1 тис. 656) і Житомирській (1 тис.559) областях.

«Ракурс» повідомляв, що на Херсонщині заяивли про ймовірний вихід із показників «червоної» зони.