Ракурсhttps://racurs.ua/
COVID-19 за добу - новий рекорд інфікувань, 700 смертей і 5,5 тис. госпіталізацій
COVID-19 за добу — новий рекорд інфікувань, 700 смертей і 5 тис. госпіталізаційhttps://racurs.ua/ua/n162570-covid-19-za-dobu-novyy-rekord-infikuvan-700-smertey-i-5-5-tys-gospitalizaciy.htmlРакурс
Коронавірус в Україні 3 листопада виявили у 27 тис. 377 громадян. Це новий рекорд випадків COVID-19 від початку епідемії.
Зокрема, захворіли 1 тис. 787 дітей та 426 медпрацівників.
Також за минулу добу до лікарень привезли 5 тис. 472 особи, померли 699 пацієннтів.
За весь час пандемії в Україні захворіло вже понад 3 млн осіб, а кількість летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби перевищила 70 тис.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 836), Дніпропетровській (2 тис. 254), Одеській (1 тис. 899), Харківській (1 тис. 656) і Житомирській (1 тис.559) областях.
«Ракурс» повідомляв, що на Херсонщині заяивли про ймовірний вихід із показників «червоної» зони.
Читайте також
Читайте також
Всі вимагають кисню — у Києві припускають нестачу ліжок з ШВЛ (ВІДЕО)
.
Верховний суд виправдав учасника АТО, засудженого за те, що під час бойового завдання втратив… китайського ножа
Пережити дельта-епідемію: тривожні симптоми і помилки лікарів
Справа порнографа: обвинувальний вирок за… секс із власною дружиною
Справа про домашнє насильство: ближче ста метрів до власного будинку не підходити!
Загрузка...