Лучше просто умру, чем вакцинируюсь – что требовали на митинге в Киеве, фото - ЛБ

https://racurs.ua/n162543-luchshe-prosto-umru-chem-vakciniruus-chto-trebovali-na-mitinge-v-kieve-foto-video.html

Ракурс

В центре Киева 3 ноября около 2 тыс. противников карантинных ограничений перекрыли улицы. В центре столицы прошла акция против карантинных ограничений и «принудительной вакцинации».

Во время акции люди перекрыли проезжую часть по улице Грушевского и Шелковичной.

Я не вакцинирована и не собираюсь. Я лучше умру своей смертью, чем будет меня кто-то вакциновать. В советское время при рождении делала прививки. И жива-здорова, и выжила. Ковид теперь придумали, чтобы все боялись. Меньше бойтесь и никогда не заболеете, — рассказала одна из участниц акции протеста журналисту УП.

Организаторы акции из громкоговорителя призвали нардепов треагировать на требования участников акции — не вакцинировать детей и не вводить штрафы за проезд без сертификата.

Другая женщина удивлялась, почему от коронавируса не умерли нардепы.

Некоторые люди держали плакаты «Скажи нет обязательной вакцинации!», часть из них отказывалась говорить с представителями СМИ.

Я не общаюсь с людьми в масках, — сказал журналисту УП один из участников акции.

Не общаться с журналистами призывали в громкоговоритель время от времени и организаторы.

В Киев приехали люди из других городов. Как рассказала одна из участниц акции Милана из Мариуполя, она не хочет вакцинироваться и ее требование состоит в том, чтобы предприятие, на котором она работает, — оплачивало тесты для допуска на рабочее место.

Я здоровый человек и считаю, что угрозы не несу. Я не отказываюсь проходить тесты, но только за средства предприятия, но на это наше руководство не идет. Нас отстранили до того момента, пока мы не вакцинируемся, — цитирует женщину «Суспільне».

Акция противников вакцинации от коронавируса в правительственном квартале в Киеве прошла без нарушений, сообщила Нацполиция.