Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n162461-prinuditelnuu-vakcinaciu-dlya-uchiteley-i-medikov-objaluut-v-sude.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине носит принудительный характер для представителей определенных профессий.

Соответствующий список, принятый Минздравом, обжалуют в суде. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК).

ОАСК открыл производство по делу по иску Дмитрия Ламзы к Минздраву о признании противоправным и недействительным приказа об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам общего искового производства. Подготовительное судебное заседание — 25 ноября.

Истец требует от ОАСК признать противоправным приказ Минздрава, датированный 4 октября 2021 года «Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам».

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако некоторые люди не хотят делать прививки. Также отдельные граждане поддерживают введение уголовной ответственности за принудительную вакцинацию.