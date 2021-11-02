Приверженцев локдауна и вакцинации посчитали социологи

https://racurs.ua/n162460-priverjencev-lokdauna-i-vakcinacii-poschitali-sociologi-infografika.html

Ракурс

Сторонников локдауна и вакцинации посчитали аналитики социологической группы «Рейтинг», которая в конце октября провела соцопрос украинцев.

Согласно данным, более половины украинцев не боятся заболеть коронавирусной инфекцией — 57% опрошенных граждан не волнуются из-за возможности заразиться COVID-19, 41% респондентов — боятся.

За состояние здоровья своих близких и родных беспокоятся 77% респондентов.

37% опрошенных возлагают ответственность за вакцинацию населения на министра здравоохранения Виктора Ляшко. 18% считают, что за эту инициативу должен нести ответственность президент Владимир Зеленский, 13% - главный санитарный врач Игорь Кузин, 10% - Верховная Рада, 3% - премьер-министр Денис Шмигаль.

По сравнению с весенними исследованиями, количество поклонников «жесткого карантина» несколько уменьшилось. Так, поддерживают введение локдауна 54% (в апреле — 65%), не поддерживают — 44%.

36% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первая, или вторая прививка). 18% отметили, что готовы вакцинироваться, 43% - не готовы.

Социологи указывают, что за последние несколько месяцев в обществе возросла лояльность к вакцинации.