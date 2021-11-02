Прихильників локдауну та вакцинації порахували соціологи

https://racurs.ua/ua/n162460-pryhylnykiv-lokdaunu-ta-vakcynaciyi-porahuvaly-sociology-infografika.html

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Прихильників локдауну та вакцинації порахували аналітики соціологічної групи «Рейтинг», яка наприкінці жовтня провела соцопитування українців.

Згідно з даними, більше ніж половина українців не боїться захворіти на коронавірусну інфекцію — 57% опитаних громадян не хвилюються через можливість інфікуватися COVID-19, 41% респондентів — бояться.

За стан здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 77% респондентів.

37% опитаних покладають відповідальність за вакцинацію населення на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. 18% вважають, що за цю ініціативу має нести відповідальність президент Володимир Зеленський, 13% - головний санітарний лікар Ігор Кузін, 10% - Верховна Рада, 3% - прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У порівнянні з весняними дослідженнями, кількість прихильників «жорсткого карантину» дещо зменшилася. Так, підтримують запровадження локдауну 54% (у квітні — 65%), не підтримують — 44%.

36% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше, або ж друге щеплення). 18% зазначили, що готові вакцинуватися, 43% - не готові.

Соціологи вказують, що впродовж останніх кількох місяців у суспільстві зросла лояльність до вакцинації.