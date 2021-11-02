Примусове щеплення для вчителів і медиків оскаржують в Окружному адмінсуді Києва

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162461-prymusove-scheplennya-dlya-vchyteliv-i-medykiv-oskarjuut-u-sudi.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні має примусовий характер для представників певних професій.

Відповідний список, ухвалений Міністерством охорони здоров’я (МОЗ), оскаржують у суді. Про це повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

ОАСК відкрив провадження в справі за позовом Дмитра Ламзи до МОЗ про визнання протиправним та нечинним наказу щодо затвердження переліку професій працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.

Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче судове засідання — 25 листопада.

Позивач вимагає ОАСК визнати протиправним наказ Міністерства охорони здоров’я України, датований 4 жовтня 2021 року «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак деякі люди не хочуть робити щеплення. Також окремі громадяни підтримують введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію.