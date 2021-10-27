Шмигаль прокоментував примусову вакцинацію - Це незаконно

https://racurs.ua/ua/n162220-shmygal-prokomentuvav-prymusovu-vakcynaciu-ce-nezakonno.html

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Примусової вакцинації від коронавірусу в Україні наразі немає і її не буде у майбутньому.

Таку заяву 27 жовтня виголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу під час робочої поїздки до Донецької області.

У нас немає примусової вакцинації та не буде. Це протизаконно, цього немає ніде у світі, — цитує Шмигаля «Інтерфакс-Україна».

Прем'єр констатував, що зараз в Україні помітний добрий темп вакцинації, який «важливо не зменшувати». Він наполягає, що за тиждень повинні вакцинуватися 1,5 млн людей. У такий спосіб до кінця року встигне вакцинуватися більшість дорослого населення хоча б першою дозою.

Сьогодні Шмигаль ознайомився з роботою Центру масової вакцинації та пунктом щеплення у місті Краматорськ.

Також він повідомив, що до кінця року Україна отримає ще 13,5 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Раніше про те, що примусової вакцинації від коронавірусу для педагогів та працівників окремих професій не буде, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Натомість буде «обов'язкова».

Джерело: «Інтерфакс-Україна»