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Ракурс
Бордель біля Буковеля. Фото: Нацполіція

Біля Буковеля викрили будинок розпусти (ФОТО)

27 жов 2021, 16:25
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На Івано-Франківщині викрили будинок розпусти, який працював під виглядом масажного салону.

Прибуток за місяць складав від 100 до 150 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Бордель біля Буковеля. Фото: Нацполіція

За інформацією правоохоронців, незаконний бізнес у селі Яблуниця, що розташовується біля рекреаційного центру «Буковель», організувала 30-річна львів’янка. У салоні працювали молоді дівчата від 18 до 30 років, яких вербували, користуючись їхнім уразливим матеріальним становищем. У салоні «працювали» дівчата з Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей. Вартість послуг складала від 2 тис. до 10 тис. грн за годину.

Бордель біля Буковеля. Фото: Нацполіція

Поліцейські провели обшук у приміщенні салону і вилучили документацію, записники з нотатками, близько десяти тисяч гривень готівкою, банківські картки, мобільні телефони та планшети.

Бордель біля Буковеля. Фото: Нацполіція


Слідчі проводять досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Наразі організаторці повідомлено про підозру. За скоєне підозрюваній загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мережу підпільних борделів в Одесі накрили поліцейські. Викриті заклади розпусти незаконно надавали інтимні послуги.

Джерело: Ракурс


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