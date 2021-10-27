Бордель возле Буковеля. Фото: Нацполиция

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На Ивано-Франковщине разоблачили публичный дом, который работал под видом массажного салона.

Прибыль составляла от 100 до 150 тыс. грн в месяц. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По информации правоохранителей, незаконный бизнес в деревне Яблуница, которая находится возле рекреационного центра «Буковель», организовала 30-летняя львовянка. В салоне работали молодые девушки от 18 до 30 лет, которых вербовали, пользуясь их уязвимым материальным положением. В салоне «работали» девушки из Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. Стоимость услуг составляла от 2 тыс. до 10 тыс. грн за час.

Полицейские провели обыск в помещении салона и изъяли документацию, записные книжки с заметками, около десяти тысяч гривен наличными, банковские карты, мобильные телефоны и планшеты.

Следователи проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время организатор сообщен о подозрении. За совершенное подозреваемой грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что сеть подпольных борделей в Одессе накрыли полицейские. Разоблаченные публичные дома незаконно оказывали интимные услуги.