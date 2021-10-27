Зеленский ответил на петицию о запрете концертной деятельности россиян

Николай Басков и Владимир Зеленский, фото: Politeka

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Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на петицию № 22/123500-эп, которая собрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Эта петиция предлагает полностью запретить концертную деятельность артистов из страны-агрессора до возобновления контроля Украины над Крымом и восточными границами, за исключением публично выступивших против российской агрессии лиц, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что в законодательстве уже предусмотрены определенные нормы, касающиеся этого вопроса:

согласно ст. 15 из «О кинематографии» Минкультуры составляет Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию;

ст. 3 и 3−1 закона «О гастрольных мероприятиях в Украине» определены ограничения при проведении гастролей и установлены особенности их организации и проведения, если их участниками являются граждане государства-агрессора, в частности, запрещается проводить мероприятия с участием внесенных в Перечень лиц;

этим же законом не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины;

СБУ в установленном порядке рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ на запрос о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в гастрольном мероприятии;

согласно закону «О телевидении и радиовещании», телерадиоорганизации не имеют права распространять программы и передачи, одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень.

Зеленский отметил, что с учетом вышесказанного он прислал петицию премьеру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой:

поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения;

проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности, закона «О гастрольных мероприятиях в Украине» в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора;

проработать вопросы по усовершенствованию системы их организации и проведения, усилению ответственности за нарушение требований закона «О гастрольных мероприятиях в Украине».

Напомним, инициатором петиции № 22/123500-эп является известный украинский телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк.