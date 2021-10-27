Глава Херсонской ОГА агитировал за своего конкурента от «Слуги народа» на довыборах

https://racurs.ua/n162217-glava-hersonskoy-oga-agitiroval-za-svoego-konkurenta-ot-slugi-naroda-na-dovyborah.html

Ракурс

Кандидат от партии «Нам здесь жить» Геннадий Лагута 27 октября был назначен председателем Херсонской ОГА.

После назначения он успел поагитировать за своего конкурента от «Слуги народа» и затем объявил о снятии кандидатуры.

Лагута был кандидатом в народные депутаты от Партии Игоря Колыхаева «Нам здесь жить» на довыборах в Раду по 184 округу. Выборы состоятся 31 октября.

Сегодня его назначили главой Херсонской ОГА. На брифинге он призвал поддержать на выборах 31 октября кандидата от «Слуги народа» Сергея Козыря. На брифинге в стенах ОГА были также заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия. Брифинг транслировался на Facebook-странице Херсонской ОГА.

Лагута сменил в должности главы области именно Козыря. На брифинге он расхвалил его деятельность во главе ОГА.

Он показал нам всем, как нужно работать и реализовывать правительственные, президентские программы в нашем регионе. Поэтому я призвал всех избирателей и прошу 31 октября на довыборах в Верховную Раду по 184 округу прийти и проголосовать за единого кандидата от партии «Слуга народа» Сергея Вячеславовича Козыря. Он не подведет. Он на своем уровне, а я в своей новой должности будем служить Херсонщине, любить Херсонщину и все для нее делать, — сказал Лагута.



Тимошенко на вопрос, почему на должность главы Херсонской ОГА в Киеве избрали Лагуту, признался, что власти «не хотели терять руководителя области», поэтому и провели рокировку. С партией Лагуты договорились и назначили его в руководители области, а Козыря — единственным кандидатом СН от Херсонщины в округе.

В «Опоре» сообщили, что после назначения главой Херсонской облгосадминистрации Лагута останется в избирательном бюллетене, ведь оснований для отмены его регистрации нет, а заявление об отказе от баллотирования можно было подать в Центральную избирательную комиссию до 18 октября.