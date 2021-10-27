Голова Херсонської ОДА агітував за свого конкурента від «Слуги народу»

https://racurs.ua/ua/n162217-golova-hersonskoyi-oda-agituvav-za-svogo-konkurenta-vid-slugy-narodu-na-dovyborah.html

Ракурс

Кандидата від партії «Нам тут жити» Геннадія Лагуту 27 жовтня призначили головою Херсонської ОДА.

Після призначення він встиг поагітувати за свого конкурента від «Слуги народу» і потім оголосив про зняття кандидатури.

Лагута був кандидатом у народні депутати від Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» на довиборах у Раду по 184 округу. Вибори відбудуться 31 жовтня.

Сьогодні його призначили головою Херсонської ОДА. На брифінгу він закликав підтримати на виборах 31 жовтня кандидата від «Слуги народу» Сергія Козиря. На брифінгу в стінах ОДА були також заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і голова фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія. Брифінг транслювався на Фейсбук-сторінці Херсонської ОДА.

Лагута змінив на посаді очільника області саме Козиря. На брифінгу він розхвалив його діяльність на чолі ОДА.

Він показав нам всім, як треба працювати та реалізовувати програми урядові президентські в нашому регіоні. Тому я закликав усіх виборців і прошу 31 жовтня на довиборах до Верховної Ради по 184 округу прийти і проголосувати за єдиного кандидата від партії «Слуга народу» Сергія В’ячеславовича Козиря. Він не підведе. Він на своєму рівні, я на своїй новій посаді будемо служити Херсонщині, любити Херсонщину і все для неї робити, — сказав Лагута.



Тимошенко на питання, чому на посаду голови Херсонської ОДА в Киэві обрали Лагуту, зізнався, що влада «не хотіла втрачати очільника області», тому й провела рокірування. З партією Лагути домовилися і призначили його в очільники області, а Козира — єдиним кандидатом СН від Херсонщини на окрузі.

В «Опорі» повідомили, що після призначення головою Херсонської облдержадміністрації Лагута залишиться у виборчому бюлетені, адже підстав для скасування його реєстрації нема, а заяву про відмову від балотування можна було подати до Центральної виборчої комісії до 18 жовтня.