Одеса. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n162216-krytychna-sytuaciya-z-kysnem-v-odesi-hvoryh-perevozyat-mij-viddilennyamy.html

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Коронавірус в Одесі вирує з новою силою — область потрапила в «червону зону», лікарні переповнені.

Відсутність кисню змусила медиків екстрено евакуювати хворих з одного стаціонару в інший. Про це повідомляє «Думская».

Зазначається, що хворим на коронавірус необхідний високопотоковий кисень — до 50 літрів у хвилину. Потреба одного такого пацієнта становить приблизно 70 тис. літрів, або приблизно 100 кг кисню на день.

Одеська міська інфекційна лікарня обладнана резервуарами для рідкого кисню місткістю в сім кубометрів. Цього вистачає на день роботи, тому при повному завантаженні лікарні газ потрібно привозити спеціальними автоцистернами й поповнювати кожну добу

Потребу Одеси в кисні забезпечує «Лінді Газ Україна», що розташований у Дніпрі. На його частку припадає 70% українського виробництва цього газу. Підприємство виробляє потрібні обсяги і продає їх «Кріогенсервісу», який доставляє кисень до лікарень.

Сам «Кріогенсервіс» має ліцензію на виготовлення медичного кисню, але його виробництво не може забезпечити потреби в масштабі країни. На «Лінді Газ Україна» розпочався плановий ремонт, тому потужності роботи підприємства знизилися.

Перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков розповів, що зараз спостерігається підвищена потреба в кисні. В Україні, за його словами, немає жодного заводу, який виробляв би кисень тільки для медичних потреб.

В Одесі функціонують «Кріогенсервіс» та «Кріопром», які генерують близько 12 тонн кисню щодня. Вони належать підприємству й розповсюджуються між різними областями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні досягне критичних значень уже невдовзі. Українські вчені очікують зростання захворюваності ще протягом двох тижнів.

Джерело: Думская