Одесса. Фото: Думская

https://racurs.ua/n162216-kriticheskaya-situaciya-s-kislorodom-v-odesse-bolnyh-perevozyat-mejdu-otdeleniyami.html

Ракурс

Коронавирус в Одессе бушует с новой силой — область попала в «красную зону», больницы переполнены.

Отсутствие кислорода заставило медиков экстренно эвакуировать больных из одного стационара в другой. Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что больным коронавирусом необходим высокопоточный кислород — до 50 литров в минуту. Потребность одного такого пациента составляет примерно 70 тыс. литров, или примерно 100 кг кислорода в день.

Одесская городская инфекционная больница оборудована резервуарами для жидкого кислорода емкостью семь кубометров. Этого хватает на день работы, поэтому при полной загрузке больницы газ нужно привозить специальными автоцистернами и пополнять каждые сутки.

Потребность Одессы в кислороде обеспечивает «Линде Газ Украина», который расположен в Днепре. На его долю приходится 70% украинского производства этого газа. Предприятие вырабатывает нужные объемы и продает их «Криогенсервису», который доставляет кислород в больницы.

Сам «Криогенсервис» имеет лицензию на изготовление медицинского кислорода, но его производство не может обеспечить потребности в масштабе страны. На «Линде Газ Украина» начался плановый ремонт, поэтому мощности работы предприятия снизились.

Первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков рассказал, что сейчас повышена потребность в кислороде. В Украине, по его словам, нет ни одного завода, который производил бы кислород только для медицинских нужд.

В Одессе функционируют «Криогенсервис» и «Криопром», которые генерируют около 12 тонн кислорода ежедневно. Они принадлежат предприятию и распространяются между разными областями.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине достигнет критических значений уже в ближайшее время. Украинские ученые ожидают рост заболеваемости еще в течение двух недель.

Источник: Думская