Топовая модель "Ламборгини". Фото: Motor

https://racurs.ua/n162215-lamborghini-vypustit-proschalnuu-model-izvestnogo-superkara-foto.html

Ракурс

Lamborghini (Ламборгини), итальянский производитель люксовых спорткаров, закончил прием заказов на свой самый популярный суперкар Lamborghini Aventador.

Топовую модель снимут с производства. Об этом сообщает Motor.

Инженеры завода в Сант-Агата-Болоньезе до конца года соберут последние Aventador в нескольких исполнениях, после чего марка полностью сосредоточится на возрожденной модели Countach.

Отметим, что Lamborghini Aventador дебютировал в 2011 году. Культовый автомобиль пришел на смену модели Murcielago. За послдние десять лет производства производитель из Италии распродал более 10 тысяч моделей в кузовах купе и родстер, что сделало суперкар самой успешной серией в истории марки.

Полноприводный Aventador приводит в движение 6,5-литровый V12, который в зависимости от модификации выдает от 700 до 780 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и система полного привода.

«Прощальную» версию суперкара компания представила еще в начале июля. Aventador в исполнении LP 780−4 Ultimae оборудовали 780-сильным «атмосферником», углеродо-керамическими тормозами, а также активным антикрылом. Тираж специального издания — 600 экземпляров.

В настоящий момент «Ламборгини» завершила прием заказов на все модификации Aventador. До конца года компании выпустит оставшиеся суперкары, после чего бросит все силы на возрожденный Countach.

Напомним, ранее мы сообщали, что исторический суперкар Countach от компании Lamborghini воссоздало отделение Polo Storico, которое занимается реставрацией машин.

Источник: Motor