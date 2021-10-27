Топова модель "Ламборгіні". Фото: Motor

https://racurs.ua/ua/n162215-lamborghini-vypustyt-proschalnu-model-vidomogo-sportkara-foto.html

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Lamborghini (Ламборгіні), італійський виробник люксових спорткарів, закінчив приймання замовлень на свій найпопулярніший суперкар Lamborghini Aventador.

Топову модель знімуть із виробництва. Про це повідомляє Motor.

Інженери заводу в Сант-Агата-Болоньєзі до кінця року зберуть останні Aventador в кількох виконаннях, після чого марка повністю зосередиться на відродженій моделі Countach.

Зазначимо, що Lamborghini Aventador дебютував у 2011 році. Культовий автомобіль прийшов на зміну моделі Murcielago. За останні десять років виробництва виробник з Італії розпродав понад 10 тисяч моделей у кузовах купе й родстер, що зробило суперкар найуспішнішою серією в історії марки.

Повнопривідний Aventador приводить у рух 6,5-літровий V12, який залежно від модифікації видає від 700 до 780 кінських сил. Разом з агрегатом працює семиступеневий «робот» із двома зчепленнями та система повного приводу.

«Прощальну» версію суперкара компанія представила ще на початку липня. Aventador у виконанні LP 780−4 Ultimae обладнали 780-сильним «атмосфериком», вуглецево-керамічними гальмами, а також активним антикрилом. Тираж спеціального видання — 600 примірників.

На цей час «Ламборгіні» вже завершила прийом замовлень на всі модифікації Aventador. До кінця року компанія випустить суперкари, що залишилися, після чого кине всі сили на відроджений Countach.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що історичний суперкар Countach від компанії Lamborghini відтворило відділення Polo Storico, яке займається реставрацією машин.

Джерело: Motor