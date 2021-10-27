Торгується до останнього – за скільки Тищенко купує сало на Бессарабці. Фото: capital.ua

https://racurs.ua/ua/n162214-torguietsya-do-ostannogo-za-skilky-tyschenko-kupuie-salo-na-bessarabci-foto.html

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Микола Тищенко, скандальний нардеп від «Слуги народу», нещодавно зганьбився через незнання цін на продукти в Києві.

Журналісти побували на київському Бессарабському ринку, щоб перевірити, наскільки реальні ціни на продукти, які нещодавно озвучив нардеп, пише «Сегодня».

Продавці шоковані заявами нардепа щодо вартості продуктового кошика в Україні. За такі гроші, які нардеп готовий віддати за кілограм м’яса, на Бессарабці можна купити хіба що невеликий пучок моркви. Коренеплід коштує у середньому 50 грн за кілограм.

Яловичина обійдеться покупцеві від 200 грн за кілограм. Але продавці сказали, що на прилавках її нема. Натомість пропонують свинину вартістю 140 грн за кілограм.

Улюблені ласощі депутата Тищенка — сало. Принаймні за ним він часто приходить на Бессарабку. Це підтвердили торговці на ринку.

Так, приходить сюди. Бере сало, м’ясо! Торгується завжди до останнього, — розповіла одна з продавчинь.

Ціни на сало варіюють від 150 до 500 грн за 1 кг. За словами торговців, Тищенко купує український делікатес за 250 грн.

Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля що дурень? Я навіть не пам’ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити по 50 грн. Це просто нонсенс! Ніде таких цін немає! Ні на Бессарабці, ні на будь-якому іншому базарі! — прокоментував слова Тищенка продавець з м’ясного відділу.



Нагадаємо, Тищенко озвучив ціну продуктів, які він зазвичай купує на Бессарабському ринку в центрі Києва. Нардеп заявив, що купує гречку за 12 грн, а сало — за 50 грн. Депутат також розповів, що «останній раз купував яловичину за ціною від 50 до 70 грн за кілограм».

Джерело: «Сегодня»