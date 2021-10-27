Торгуется до последнего – за сколько Тищенко покупает сало на Бессарабке

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Николай Тищенко, скандальный нардеп от «Слуги народа», недавно опозорился из-за незнания цен на продукты в Киеве.

Журналисты побывали на киевском Бессарабском рынке, чтобы проверить, насколько реальны цены на недавно озвученные нардеп продукты, пишет «Сегодня».

Продавцы шокированы заявлениями нардепа о стоимости продуктовой корзины в Украине. За такие деньги, которые нардеп готов отдать за килограмм мяса, на Бессарабке можно купить разве что маленький пучок моркови. Корнеплод стоит в среднем 50 грн за килограмм.

Говядина обойдется покупателю от 200 грн за килограмм. Но продавцы сказали, что на прилавках ее нет. Вместо нее предлагают свинину стоимостью 140 грн за килограмм.

Любимое лакомство депутата Тищенко — сало. По крайней мере, за ним он часто приходит на Бессарабку. Это подтвердили торговцы на рынке.

Да, приходит сюда. Берет сало, мясо! Торгуется всегда до последнего, — рассказала одна из продавщиц.

Цены на сало варьируют от 150 до 500 грн. за 1 кг. По словам торговцев, Тищенко покупает украинский деликатес по 250 грн.

Да знает он цены, зачем сказал такое вообще? Коля что дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно купить по 50 грн. Это просто нонсенс! Нигде таких цен нет! Ни на Бессарабке, ни на любом другом базаре! — прокомментировал слова Тищенко продавец из мясного отдела.



Напомним, Тищенко озвучил цену продуктов, которые обычно покупает на Бессарабском рынке в центре Киева. Нардеп заявил, что покупает гречку за 12 грн, а сало — за 50 грн. Депутат также рассказал, что «последний раз покупал говядину по цене от 50 до 70 грн за килограмм».

Источник:«Сегодня»