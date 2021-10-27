Зеленський відповів на петицію про заборону концертної діяльності росіян

Микола Басков та Володимир Зеленський, фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n162218-zelenskyy-vidpoviv-na-petyciu-pro-zaboronu-koncertnoyi-diyalnosti.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, відреагував на петицію № 22/123500-еп, яка зібрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Ця петиція пропонує повністю заборонити концертну діяльність артистів з країни-агресора до відновлення контролю України над Кримом та східними кордонами, за винятком осіб, які публічно виступили проти російської агресії, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що в законодавстві вже передбачені певні норми, які стосуються цього питання:

відповідно до ст. 15 з «Про кінематографію» Мінкультури складає Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради України з питань телебачення і радіомовлення;

ст. 3 та 3−1 закону «Про гастрольні заходи в Україні» визначені обмеження при проведенні гастролів та встановлено особливості їх організації та проведення, якщо їх учасниками є громадяни держави-агресора, зокрема забороняється проводити заходи за участі внесених до Переліку осіб;

цим же законом не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;

СБУ у встановленому порядку розглядає та надає організатору гастрольного заходу відповідь на запит про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у гастрольному заході;

згідно із законом «Про телебачення і радіомовлення», телерадіоорганізації не мають права розповсюджувати програми і передачі, одним з учасників яких є особа, внесена до Переліку.

Зеленський зазначив, що з урахування вищесказаного, він надіслав петицію прем'єру Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову з проханням:

доручити відповідно до компетенції опрацювати внесені пропозиції;

проаналізувати стан дотримання вимог відповідного законодавства, зокрема закону «Про гастрольні заходи в Україні» в частині проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора;

опрацювати питання щодо удосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог закону «Про гастрольні заходи в Україні».

Нагадаємо, ініціатором петиції № 22/123500-еп є відомий український телеведучий і громадський діяч Ігор Кондратюк.