Шмыгаль прокомментировал принудительную вакцинацию — Это незаконно

https://racurs.ua/n162220-shmygal-prokommentiroval-prinuditelnuu-vakcinaciu-eto-nezakonno.html

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Принудительной вакцинации от коронавируса в Украине пока нет и не будет в будущем.

Такое заявление 27 октября сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге во время рабочей поездки в Донецкую область.

У нас нет принудительной вакцинации и не будет. Это противозаконно, этого нет нигде в мире, — цитирует Шмыгаля «Интерфакс-Украина».

Премьер констатировал, что сейчас в Украине заметен хороший темп вакцинации, который «важно не сбавлять». Он настаивает, что за неделю должны вакцинироваться 1,5 млн человек. Таким образом, до конца года успеет вакцинироваться большинство взрослого населения хотя бы первой дозой.

Сегодня Шмыгаль ознакомился с работой Центра массовой вакцинации и прививочным пунктом в Краматорске.

Также он сообщил, что до конца года Украина получит еще 13,5 млн. доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Ранее о том, что принудительной вакцинации от коронавируса для педагогов и работников отдельных профессий не будет, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Вместо этого будет «обязательная».

Источник: «Интерфакс-Украина»