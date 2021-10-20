Миколу Азарова заочно арештували. Фото: nbnews.com.ua

https://racurs.ua/ua/n161910-harkivski-ugody-azarova-zaochno-areshtuvaly-u-spravi-pro-derjzradu.html

Ракурс

Микола Азаров, екс-прем'єр-міністр України, заочно взятий під варту.

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього топ-чиновника часів президентства Віктора Януковича. Запобіжний захід було обрано у справі про державну зраду через підписання так званих харківських угод, які продовжили строк перебування Чорноморського флоту РФ у Криму. Про це 20 жовтня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що зміст Харківських угод був нав’язаний українській владі тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим. Українського екс-прем'єра підозрюють у тому, що він змовився з Януковичем та свідомо зашкодив інтересам держави під час укладання угоди про перебування російського флоту на території України. Зазначається, що Азаров забезпечив погодження проекту угоди органами влади та правоохоронцями без фактичного його розгляду уповноваженими органами.

У ДБР заявляють, що володіють оригіналами документів, які свідчать про нібито цілеспрямовані дії Азарова на шкоду суверенітету і територіальної цілісності України.

Він сприяв реалізації інтересів РФ при всіх стадіях узгодження проекту угоди та її імплементації, — наголошують у Бюро.

Нагадаємо, у березні 2021 року колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову через Харківські угоди повідомили про підозру у держзраді.