Спирт з Молдови качали через підпільну трубу. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n161909-dvokilometrovu-trubu-dlya-perekachuvannya-spyrtu-v-moldovu-znayshly-bilya-odesy.html

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Масштабну контрабанду спирту викрили правоохоронці та прикордонники в Одеській області.

Співробітники СБУ та прикордонники Подільського загону виявили на мілині Кучурганського водосховища, що на українсько-молдовському кордоні, трубопровід завдовжки понад 2 км. Поліетиленову трубу діаметром 32 мм використовували для контрабанди спирту в Молдову. Виявилося, що трубопровід пролягав від державного кордону під водою та під землею і виходив до приватного двору в селі Павлівка Роздільнянського району. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Правоохоронці обшукали ділянку та виявили дві порожні ємності об'ємом по 2 тис. л кожна. У них могли зберігати незаконно переправлену рідину.

Зазначається, що для демонтажу незаконного трубопроводу залучали водолазів відділу спеціальних дій Одеського загону Морської охорони. Їм вдалося демонтувати понад 2 тис. м поліетиленової труби. Зараз тривають слідчі дії.

Нагадаємо, влітку в Україні ліквідували міжнародний канал контрабанди наркотиків. Контрабандистів затримали неподалік складу в Києві, а в їхніх валізах вилучили 5 брикетів з 1 тис. 550 грамами героїну. Загальна вага вилучених наркотиків склала понад 368 кг, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд грн.