Спирт из Молдовы качали через подпольную трубу. Фото: ГПСУ

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Масштабную контрабанду спирта разоблачили правоохранители и пограничники в Одесской области.

Сотрудники СБУ и пограничники Подольского отряда обнаружили на мели Кучурганского водохранилища, что на украинско-молдавской границе, трубопровод длиной более 2 км. Полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм использовали для контрабанды спирта в Молдову. Оказалось, что трубопровод пролегал от государственной границы под водой и под землей и выходил к частному двору в селе Павловка Раздельнянского района. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители обыскали участок и обнаружили две пустые емкости объемом по 2 тыс. л каждая. В них могли хранить незаконно переправленную жидкость.

Отмечается, что для демонтажа незаконного трубопровода привлекали водолазов отдела специальных действий Одесского отряда Морской охраны. Им удалось демонтировать более 2 тыс. м полиэтиленовой трубы. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, летом в Украине ликвидировали международный канал контрабанды наркотиков. Контрабандистов задержали недалеко от склада в Киеве, а в их чемоданах изъяли 5 брикетов с 1 тыс. 550 граммами героина. Общий вес изъятых наркотиков составил более 368 кг, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд грн.