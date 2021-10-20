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Ракурс
Bitcoin обновил исторический максимум. Фото: cnews.ru

Курс биткоина обновил исторический максимум (ИНФОГРАФИКА)

20 окт 2021, 18:20
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Стоимость биткоина (bitcoin) 20 октября обновила исторический максимум — цена за монету превысила отметку в 66 тыс. долл.

По состоянию на 18.00 по киевскому времени биткоин торговался на отметке 66 тыс. 944 долл. За 20 октября его стоимость поднялась на 7,12%. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Резкий рост самой популярной криптовалюты связан с выходом индексного фонда ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркскую биржу. Этот фонд связан с биткоином, он будет инвестировать в криптовалютные фьючерсы.

Как известно, в сентябре 2020 года криптовалюта торговалась по 11 тыс. долл., а к концу декабря ее цена стремительно выросла до 28 тыс. долл. За первые четыре месяца 2021 года цифровая монета подорожала на 130%, а капитализация bitcoin впервые превысила 1 трлн долл.


Bitcoin обновил исторический максимум. Инфографика: Coindesk

Напомним, впервые с 18 апреля курс биткоина бешено вырос. В понедельник, 18 октября, стоимость этой криптовалюты достигла отметки выше 60 тыс. долл. из-за сообщений о том, что биржевой фонд биткойн-фьючерсов (ETF) очистит комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Источник: Ракурс


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