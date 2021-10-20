Bitcoin оновив історичний максимум. Фото: cnews.ru

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Ракурс

Вартість біткоїна (bitcoin) 20 жовтня оновила історичний максимум — ціна за монету перевищила позначку у 66 тис. дол.

Станом на 18.00за київським часом біткоїн торгувався на позначці 66 тис. 944 дол. За 20 жовтня його вартість піднялася на 7,12%. Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.

Різке зростання найпопулярнішої криптовалюти пов’язане з виходом індексного фонду ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркську біржу. Цей фонд пов’язаний з біткоїном, він буде інвестувати в криптовалютні ф’ючерси.

Як відомо, у вересні 2020 року криптовалюта торгувалася по 11 тис. дол., а до кінця грудня її ціна стрімко зросла до 28 тис. дол. За перші чотири місяці 2021 року цифрова монета подорожчала на 130%, а капіталізація bitcoin вперше перевищила 1 трлн дол.

Нагадаємо, вперше з 18 квітня курс біткоїна шалено зріс. У понеділок, 18 жовтня, вартість цієї криптовалюти досягла позначки вище 60 тис. дол. через повідомлення про те, що біржовий фонд біткойн-ф'ючерсів (ETF) очистить комісію з цінних паперів і бірж США (SEC).