Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва зростуть. Фото: depo.ua

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Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва зростуть.

Столиця змушена готуватися до підвищення цін на проїзд, оскільки це необхідно для збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників в умовах підвищення тарифів на енергоносії. Про це 20 жовтня повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що зараз міська влада очікує пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього сформують обґрунтовану вартість проїзду, а пропозицію подадуть на обговорення громадськості. В адміністрації переконують, що усі наявні пільги на проїзд для киян збережуться.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що влітку вартість проїзду у громадському транспорті зросла у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах. За словами чиновника, столична влада «якомога довше відтерміновувала момент підвищення вартості проїзду». Однак фінансувати дотаційний транспорт стало неможливо після того, як місто погодилося компенсувати різницю у тарифі на тепло для населення коштом бюджету Києва.

Нагадаємо, у травні «Київський метрополітен» та «Київпастранс» звернулися з листом до столичної влади з проханням підтримати їх в умовах пандемії коронавірусу — виділити кошти з бюджету або переглянути тарифи на проїзд.