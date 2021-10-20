Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева вырастут. Фото: depo.ua

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Ракурс

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева вырастут.

Столица вынуждена готовиться к повышению цен на проезд, поскольку это необходимо для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков в условиях повышения тарифов на энергоносители. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что сейчас городская власть ожидает предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого сформируют обоснованную стоимость проезда, а предложение подадут на обсуждение общественности. В администрации убеждают, что все имеющиеся льготы на проезд для киевлян сохранятся.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что летом стоимость проезда в общественном транспорте выросла во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах. По словам чиновника, столичные власти «как можно дольше откладывали момент повышения стоимости проезда». Однако финансировать дотационный транспорт стало невозможно после того, как город согласился компенсировать разницу в тарифе на тепло для населения за счет бюджета Киева.

Напомним, в мае «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» обратились с письмом к столичной власти с просьбой поддержать их в условиях пандемии коронавируса — выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд.