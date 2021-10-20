Николая Азарова заочно арестовали. Фото: nbnews.com.ua

https://racurs.ua/n161910-harkovskie-soglasheniya-azarova-zaochno-arestovali-po-delu-o-gosizmene.html

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Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины, заочно взят под стражу.

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего топ-чиновника времен президентства Виктора Януковича. Мера пресечения была избрана по делу о государственной измене из-за подписания так называемых Харьковских соглашений, которые продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи установили, что содержание Харьковских соглашений было навязано украинской власти тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. Украинского экс-премьера подозревают в том, что он сговорился с Януковичем и сознательно навредил интересам государства во время заключения соглашения о пребывании российского флота на территории Украины. Отмечается, что Азаров обеспечил согласование проекта соглашения органами власти и правоохранителями без фактического его рассмотрения уполномоченными органами.

В ГБР заявляют, что владеют оригиналами документов, которые свидетельствуют о якобы целенаправленных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Он способствовал реализации интересов РФ при всех стадиях согласования проекта соглашения и его имплементации, — отмечают в Бюро.

Напомним, в марте 2021 года бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову из-за Харьковских соглашений сообщили о подозрении в госизмене.