Куда смотрит СНБО - Зеленский раздал должности лоббистам Харьковских соглашений, фото - Схемы

https://racurs.ua/n162632-kuda-smotrit-snbo-zelenskiy-razdal-doljnosti-lobbistam-harkovskih-soglasheniy.html

Ракурс

Владимир Зеленский вернул во власть чиновников, способствовавших подготовке и ратификации так называемых Харьковских соглашений.

Об этом говорится в расследовании «Схем». Журналисты проанализировали решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о проверке организаторов подписания Харьковских соглашений. В настоящее время СБУ проводит расследование по данному факту.

«Схемы» обнародовали ранее неизвестные фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.

Участником этого заседания был Руслан Демченко — ныне первый заместитель секретаря СНБО, а в 2010 году — заместитель министра иностранных дел.

Харьковские соглашения — договоренности между Украиной и Россией, согласно которым был продлен срок пребывания российского Черноморского флота в Украине в обмен на скидку в цене на газ.

В СБУ сейчас заявляют, что подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава российских военных формирований и спецслужб, впоследствии причастных к аннексии Крыма.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что отвечать за подписание этих соглашений должны все причастные, а не только нардепы, голосовавшие за них в Верховной Раде.

Как оказалось, лоббисты Харьковских соглашений теперь во власти администрации президента Зеленского, возглавляющего СНБО.

Демченко на заседании 26 апреля 2010 года (за день до голосования в Раде) заявлял о «приемлемой» цене российского газа, «активизации диалога» с РФ и даже о том, что «Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной для активизации террористической деятельности в регионе.

Комментировать найденные «Схемами» факты Демченко пока отказался.

Слушателями и теми, кто поддержал Демченко и идею рассмотрения в Раде Харьковских соглашений, были также народные депутаты Анатолий Кинах и Сергей Гриневецкий.

Зеленский назначил всех троих на разные государственные должности.

Теперь Кинах — глава Национального трехстороннего социально-экономического совета, а Гриневецкий — глава Одесской облгосадминистрации.

20 октября бывшего главу Кабмина Николая Азарова суд в Киеве заочно арестовал по делу Харьковских соглашений. Ранее на допрос в СБУ вызвали нардепов Игоря Палицу и Юрия Бойко.