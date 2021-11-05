Ракурсhttps://racurs.ua/
Куда смотрит СНБО - Зеленский раздал должности лоббистам Харьковских соглашений, фото - Схемы
Куда смотрит СНБО— Зеленский раздал должности лоббистам Харьковских соглашенийhttps://racurs.ua/n162632-kuda-smotrit-snbo-zelenskiy-razdal-doljnosti-lobbistam-harkovskih-soglasheniy.htmlРакурс
Владимир Зеленский вернул во власть чиновников, способствовавших подготовке и ратификации так называемых Харьковских соглашений.
Об этом говорится в расследовании «Схем». Журналисты проанализировали решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о проверке организаторов подписания Харьковских соглашений. В настоящее время СБУ проводит расследование по данному факту.
«Схемы» обнародовали ранее неизвестные фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.
Участником этого заседания был Руслан Демченко — ныне первый заместитель секретаря СНБО, а в 2010 году — заместитель министра иностранных дел.
Харьковские соглашения — договоренности между Украиной и Россией, согласно которым был продлен срок пребывания российского Черноморского флота в Украине в обмен на скидку в цене на газ.
В СБУ сейчас заявляют, что подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава российских военных формирований и спецслужб, впоследствии причастных к аннексии Крыма.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что отвечать за подписание этих соглашений должны все причастные, а не только нардепы, голосовавшие за них в Верховной Раде.
Как оказалось, лоббисты Харьковских соглашений теперь во власти администрации президента Зеленского, возглавляющего СНБО.
Демченко на заседании 26 апреля 2010 года (за день до голосования в Раде) заявлял о «приемлемой» цене российского газа, «активизации диалога» с РФ и даже о том, что «Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной для активизации террористической деятельности в регионе.
Комментировать найденные «Схемами» факты Демченко пока отказался.
Слушателями и теми, кто поддержал Демченко и идею рассмотрения в Раде Харьковских соглашений, были также народные депутаты Анатолий Кинах и Сергей Гриневецкий.
Зеленский назначил всех троих на разные государственные должности.
Теперь Кинах — глава Национального трехстороннего социально-экономического совета, а Гриневецкий — глава Одесской облгосадминистрации.
20 октября бывшего главу Кабмина Николая Азарова суд в Киеве заочно арестовал по делу Харьковских соглашений. Ранее на допрос в СБУ вызвали нардепов Игоря Палицу и Юрия Бойко.
.