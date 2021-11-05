Вакцинація підлітків в Україні – як записатися на щеплення. Фото: vchasnoua

https://racurs.ua/ua/n162634-vakcynaciya-pidlitkiv-v-ukrayini-yak-zapysatysya-na-scheplennya.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні доступна і для дітей віком 12−17 років. Щеплення підлітків проводиться лише вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

З собою потрібно мати документ, до якого за занесені всі планові щеплення дитини. Про це повідомляє офіційний канал медичної інформаційної системи Helsi у Telegram.

Отримати форму можна у сімейного лікаря або педіатра, а записатися можна за цим посиланням.

Саме щеплення можна отримати як в медичних закладах, так і в центрах масової вакцинації. Перед вакцинацією потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем або педіатром.

За умови якщо медзаклад, де ви обслуговуєтесь, працює з Helsi, дані про щеплення дитини ви зможете переглянути в особистому кабінеті у розділі «Мої вакцинації», обравши дитину в рядку зверху сторінки, — йдеться в повідомленні.



Щоби переглядати щеплення дитини, потрібно попросити вашого лікаря підтвердити ваш зв’язок в системі.

Нагадаємо, 27 вересня Міністерство охорони здоров’я дозволило вводити підліткам дві дози вакцини від коронавірусу Comirnaty компанії Pfizer/BioNTech. Робити щеплення від коронавірусної інфекції дозволили дітям від 12 до 17 років. При цьому йдеться про вакцинацію незалежно від приналежності до групи ризику.