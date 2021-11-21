Импорт белорусской электроэнергии в Украину возобновится. Фото: iaea.org

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Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину возобновится сегодня, 21 ноября.

По состоянию на воскресенье импорт планируется объемом 415 МВт. ч — такой же объем Беларусь поставляла с 9 по 17 ноября, до очередного прекращения поставок. Суточный объем электроэнергии из соседней страны составляет около 2% от общего объема потребления электроэнергии в Украине. О возобновлении импорта белорусской электроэнергии сообщили в «Укрэнерго».

Поставки света из Беларуси в Украину происходят с регулярными перебоями. Последний раз они возобновились 6 ноября с 5 МВт. ч, а с 9 ноября их объем вышел на уровень 415 МВт.ч.

Немецкое издание DW со ссылкой на бывшего руководителя Минэнерго Украины Ольгу Буславец пишет, что потеря 400 МВт. ч при существующих погодных условиях существенно не влияет на украинский энергобаланс.

Как известно, в 2021 году Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. Но в мае президент Владимир Зеленский подписал закон о праве национального регулятора в сфере энергетики ограничивать импорт.

Напомним, в Минэнерго Беларуси заявляли, что поставки электроэнергии в Украину прекратили с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений. Причины прекращения поставок электроэнергии в Украину тогда в Минске не указали.