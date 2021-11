Непривитые от ковида не угрожают вакцинированным. Фото: slovoidilo.ua

Ракурс

Влияние COVID-вакцинации на распространение болезни в мире проанализировала врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Ольга Голубовская.

Эксперт, ссылаясь на статью «COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified» в журнале The Lancet пишет, что ошибочное и опасное утверждение того, что привитые от ковида угрожают вакцинированным от этой болезни. Голубовская подчеркивает, что дело не только в том, сколько людей вакцинируют, а кого именно прививают от коронавируса. Об этом она пишет на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что в американском штате Массачусетс обнаружили 469 новых случаев COVID-19 в июле 2021 года. При этом 346 больных (74% от общего числа) были у полностью или частично вакцинированы.

Люди, прошедшие вакцинацию, имеют более низкий риск тяжелого заболевания, но по-прежнему являются важной частью распространения инфекции. Поэтому говорить о пандемии непривитых неправильно и опасно, — пишет Голубовская.

Врач приводит данные из доклада Генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса от 12 ноября 2021 года, где говорится о том, что в Европе недавно было зарегистрировано 2 млн случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий недельный показатель для этого региона с начала пандемии. Кроме того, за тот же недельный период было зарегистрировано 27 тыс. смертей от COVID-19, что составляет более половины от всех смертей в мире.

В докладе руководителя ВОЗ отмечается, что вакцины снижают риск госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти. При этом прививка отнюдь не предотвращает распространение вируса. Гендиректор организации отметил, что каждая страна должна постоянно оценивать текущую ситуацию и корректировать принятые меры с учетом ее развития.

Ни одна страна не сможет положить конец пандемии за счет одной только вакцинации. Вакцина — обязательная, но не единственная часть решения проблемы. Кроме того, дело не только в том, сколько людей будут вакцинированы, но кто именно, — говорится в сообщении Голубовской.

Также эксперт приводит данные журнала The Lancet о том, что пороговые значения цикла ПЦР были одинаково низкими у вакцинированных, невакцинированных пациентов и тех, чей вакцинальный статус был неизвестен. Это свидетельствует о высокой вирусной нагрузке даже у полностью вакцинированных людей. В частности, до 30 апреля 2021 года в США зарегистрировали 10 тыс. 262 случая COVID-19 среди вакцинированных. При этом 26,6% переболели бессистемно, а 9,7% больных нуждались в госпитализации, а 1,6% умерли.

Инфекционист отмечает, что автор статьи доктор Кампф призвал высокопоставленных чиновников и ученых прекратить неуместную стигматизацию непривитых людей, а приложить дополнительные усилия для объединения общества.

А я хочу присоединиться и добавить, что после того, когда рано или поздно все станет на свои места, будет очень стыдно тем людям, особенно коллегам, которые участвуют сейчас в этом средневековом мракобесии, сегрегации, откровенной травле и запугивании, — пишет Голубовская.

Напомним, врач-инфекционист Ольга Голубовская заявляла, что коллективный иммунитет к коронавирусу невозможно сформировать. Научные данные показывают, что естественная защита и после прививки впоследствии ослабевают, а сам вирус постоянно мутирует.