Нещеплені від ковіду не загрожують вакцинованим. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n163355-pomylkovo-vvajaty-scho-neschepleni-vid-kovidu-zagrojuut-vakcynovanym-likar.html

Ракурс

Влив COVID-вакцинації на розповсюдження хвороби у світі проаналізувала лікар-інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця Ольга Голубовська.

Експерт, посилаючись на статтю «COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified» у журналі The Lancet пише, що помилкове та небезпечне твердження того, що нещеплені від ковіду загрожують вакцинованим від цієї хвороби. Голубовська наголошує, що справа не тільки в тім, скільки людей вакцинують, а кого саме щеплять від коронавірусу. Про це вона пише на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що американському штаті Массачусетс виявили 469 нових випадків COVID-19 в липні 2021 року. При цьому 346 хворих (74% від загального числа) були у повністю або частково вакциновані.

Люди, які пройшли вакцинацію, мають більш низький ризик важкого захворювання, але як і раніше є важливою частиною поширення інфекції. Тому говорити про пандемію нещеплених неправильно й небезпечно, — пише Голубовська.

Лікар наводить дані з доповіді Генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса від 12 листопада 2021 року, де йдеться про те, що в Європі нещодавно зареєстрували 2 млн випадків захворювання COVID-19. Це найвищий тижневий показник для цього регіону з початку пандемії. Крім того, за той же тижневий період було зареєстровано 27 тис. смертей від COVID-19, що становить понад половину від усіх смертей у світі.

У доповіді керівника ВООЗ зазначається, що вакцини знижують ризик госпіталізації, тяжкого перебігу хвороби й смерті. При цьому щеплення аж ніяк не запобігає поширенню вірусу. Гендиректор організації наголошував, що кожна країна повинна постійно оцінювати поточну ситуацію і коригувати вжиті заходи з урахуванням її розвитку.

Жодна країна не зможе покласти край пандемії за рахунок однієї тільки вакцинації. Вакцина — обов’язкова, але не єдина частина розв’язання проблеми. Крім того, справа не тільки в тому, скільки людей будуть вакциновані, але хто саме, — йдеться в дописі Голубовської.

Також експерт наводить дані журналу The Lancet про те, що порогові значення циклу ПЛР були однаково низькими у вакцинованих, невакцинованих пацієнтів і тих, чий вакцинальний статус був невідомий. Це свідчить про високу вірусну навантаженість навіть у повністю вакцинованих людей. Зокрема, до 30 квітня 2021 року в США зареєстрували 10 тис. 262 випадки COVID-19 серед вакцинованих. При цьому 26,6% перехворіли безсистемно, а 9,7% хворих потребували госпіталізації, а 1,6% померли.

Інфекціоніст зазначає, що автор статті доктор Кампф закликав високопоставлених чиновників і вчених припинити недоречну стигматизацію нещеплених людей, а докласти додаткових зусиль для об'єднання суспільства.

А я хочу приєднатися і додати, що після того, коли рано чи пізно все стане на свої місця, буде дуже соромно тим людям, особливо колегам, які беруть участь зараз в цьому середньовічному мракобіссі, сегрегації, відвертому цькуванні і залякуванні, — пише Голубовська.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявляла, що колективний імунітет до коронавірусу неможливо сформувати. Наукові дані показують, що природний захист та після щеплення згодом слабшають, а сам вірус постійно мутує.